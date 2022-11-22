В Ростове на учет поставили 1,5 тысячи убежищ для 2 млн человек

В среднем каждое укрытие должно вмещать около 1,3 тысячи человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в Ростове-на-Дону на учет поставили более 1,5 тысяч «заглубленных помещений», предназначенных для защиты населения в случае опасности. Предварительно, укрыться в таких местах смогут до 2 млн человек.

- На территории города организовали проверку подобных объектов. Они находятся в жилых домах, административных зданиях и в подземных переходах, - сообщили изданию 161.ru в администрации донской столицы.

Добавим, в среднем каждое укрытие должно вмещать около 1,3 тысячи человек. Известно также, что защитные сооружения на некоторых предприятиях рассчитаны на 700-950 человек.

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