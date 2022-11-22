Ростовский суд отказался считать украинца Дениса Мурыгу военнослужащим, а не террористом

Суд отклонил ходатайство защиты. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростове в Южном окружном военном суде прошло заседание по делу бывшего бойца батальона «Айдар»* Дениса Мурыги. Защита заявила о желании уточнить, когда подсудимый прекратил службу в батальоне и перешел в ряды ВСУ.

Адвокат подсудимого отметила, что в обвинительном заключении лишь вскользь упоминается, в какой период Мурыга находился в «Айдаре»* и перешел в ВСУ. Сам же подзащитный сообщил ей, что это произошло до 2 марта — до того момента, как батальон прекратил существование.

Защита попросила суд направить запрос на предприятие, где когда-то работал Мурыга. Также адвокат хотела запросить в Луганской народной республике копию военного билета подсудимого. В документе должна указываться дата призыва Мурыги в ВСУ. Однако, как она пояснила, сделать это не получилось из-за проблем с почтой.

Суд отклонил ходатайство.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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