Экс-боец украинского нацбатальона рассказал ростовскому суду, что ему известно о подрыве моста в Лисичанске

Заседание прошло в южном военном окружном суде. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Во вторник, 22 ноября, в Южном военном окружном суде Ростова состоялось третье заседание по делу заместителя командира украинского батальона «Айдар»* Дениса Мурыги. Он обвиняется сразу по двум статьям «Участие в вооруженном формировании» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Сегодня были заслушаны свидетельские показания Дениса Сероуса, который также был бойцом батальона.

«КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, как прошло очередное заседание.

КАК ПОПАЛ В БАТАЛЬОН И ПОЧЕМУ ЕГО ПОКИНУЛ?

Общением с Денисом Сероусом проходило по видеосвязи. Он был осужден по статье 228 УК РФ, и в настоящее время отбывает наказание в одной из колоний Самарской области.

Сероус пояснил, что вступил в «Айдар»* в октябре 2014 года. Из Киева он направился в село Половинкино, расположенное в Луганской республике. Полгода участники проходили военную подготовку. Свидетель рассказал, что главная их задача звучала следующим образом «защита родины от русских оккупантов».

По словам свидетеля, в марте 2015 года полк вошел в состав Вооруженных сил Украины.

Свидетель участвовал в заседании по видеосвязи. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

— Мы подписали контракт с ВСУ, дали присягу. Когда тебя официально заносят в штат, начинаешь получать зарплату. Продукты, одежду нам привозили волонтеры, — поделился Сероус.

Он говорит, что о каких-либо случаях столкновения участников батальона с мирным населением не знает. В основном они занимались зарабатыванием денег.

— Есть Золотое-5 (населенный пункт). После Золотого-5 уже серая зона, а там ЛНР. За деньги пропускали машины с теми же самыми продуктами.

В июле 2015 года Сероус попал на полигон в поселке Гвардейское. Здесь мужчину избили так, что он попал в госпиталь. Как пояснил сам свидетель, на него напали «за высказывания».

— Узнали, что у меня родственники в России живут. Это не приветствовалось.

ЧТО ГОВОРИТ О ДЕНИСЕ МУРЫГЕ?

Свидетель рассказал, что с Денисом Мурыгой он познакомился еще 2014 году, когда только присоединился к батальону. Как и Денис Сероус, Мурыга в то время был обычным бойцом. На повышение он пошел после того, как батальон передислоцировался в Лисичанск. Напомним, на прошлом заседании Мурыга говорил, что это произошло в феврале 2014 года.

— Здесь он вырос в глазах офицеров, — говорит Сероус. — В Лисчанске был командир, с которым Мурыга наладил какие-то личные контакты. Насколько знаю, он был охранником его жены. Также он замещал командира.

Денис Мурыга и его адвокат перед заседанием. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Что касается сбора денег с автомобилистов, то, по словам свидетеля, Мурыга в этом также участвовал — «ездил и собирал дань».

Сероус утверждает, что вместе с командиром Мурыгу приглашали на планирование операции по подрыву моста.

— Насколько я знаю, он присутствовал при подрыве. Не знаю, для чего (была организована операция — прим.ред.) Возможно, чтобы все машины проходили через нас.

Напомним, Дениса Мурыгу задержали в мае. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем». Мурыгу считают заместителем командира украинского нацбатальона «Айдар»*.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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