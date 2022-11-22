Очевидцы: в Ростове дороги стали реками после вечернего дождя

Из-за непогоды весь город был скован 9-балльными заторами. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

22 ноября вечерний дождь в очередной раз превратил дороги Ростова-на-Дону в реки. В соцсетях уже появляются ролики от жителей доской столицы, которые по пути домой успели снять на камеру свои «заплывы по пересеченной местности».

Так, например, в одном из городских пабликов проезжую часть на мосту через Темерник уже окрестили «полноводным прудом». О сложностях на дорогах из-за стихии сообщают и в других районах города.

В комментариях под постами ростовчане привычно шутят и отмечают, что ничего нового в происходящем не видят. Люди снова активно обсуждают тему ливневок. Некоторые отметили, что у них прошел не обычный дождик, а самый настоящий тропический ливень.

К слову, из-за непогоды сегодня вечером весь Ростов-на-Дону был скован 9-балльными заторами. Однако сейчас, около 22 часов, дорожная ситуация пришла в норму, и водители могут проехать куда угодно.

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