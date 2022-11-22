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НовостиОбщество22 ноября 2022 20:08

В Ростовской области транспортный налог за машины на газе отменили до конца 2024 года

Также ввели льготы для крупных компаний, которые специализируются на перевозках
Ангелина СКИБА
Сейчас на Дону для машин на газе работают 53 автозаправки

Сейчас на Дону для машин на газе работают 53 автозаправки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области до конца 2024 года владельцам машин на газе продлили освобождение от уплаты транспортного налога. Также эту статью расходов на 25 % снизили для крупных компаний, имеющих более 300 грузовых автомобилей. Соответствующее решение утвердили депутаты донского Заксобрания.

- Пока таких крупных организаций у нас нет, но, корректируя законодательство, мы пытаемся их привлекать для того, чтобы повышать возможности доходной базы. С другой стороны, нам нужно поддерживать критически важные производства для того, чтобы они создавали продукцию, которую сегодня мы не можем получить с внешних рынков, - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Добавим, сейчас на Дону для машин на газе работают 53 автозаправки. Фактическая загрузка подобных площадок составляет менее 40 %.

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