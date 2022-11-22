В Ростовской области транспортный налог за машины на газе отменили до конца 2024 года

Сейчас на Дону для машин на газе работают 53 автозаправки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области до конца 2024 года владельцам машин на газе продлили освобождение от уплаты транспортного налога. Также эту статью расходов на 25 % снизили для крупных компаний, имеющих более 300 грузовых автомобилей. Соответствующее решение утвердили депутаты донского Заксобрания.

- Пока таких крупных организаций у нас нет, но, корректируя законодательство, мы пытаемся их привлекать для того, чтобы повышать возможности доходной базы. С другой стороны, нам нужно поддерживать критически важные производства для того, чтобы они создавали продукцию, которую сегодня мы не можем получить с внешних рынков, - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Добавим, сейчас на Дону для машин на газе работают 53 автозаправки. Фактическая загрузка подобных площадок составляет менее 40 %.

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