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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 4:19

В Ростове на Особенной потушили магазин и административные помещения

Всего выгорело 120 кв. метров
Ангелина СКИБА
На месте работали 23 человека, было задействовано 7 единиц техники

На месте работали 23 человека, было задействовано 7 единиц техники

Фото: Виталий ТИМКИВ

Вечером 22 ноября в Ростове-на-Дону на улице Особенной потушили магазин и административные помещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Информация о возгорании здания № 116 поступила к дежурному в 22:32. Горение удалось локализовать уже в 23:55, в 1:53 пожар полностью ликвидировали. На месте работали 23 человека, было задействовано 7 единиц техники, - уточнили в экстренном ведомстве.

Известно, что всего выгорело 120 кв. метров. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

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