Вечером 22 ноября сильный ливень затопил улицы почти во всех районах Ростова

Потоки бежали по дорогам, становясь для ростовчан раздражающим препятствием Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливень, который прошел вечером 22 ноября, затопил улицы почти во всех районах Ростова-на-Дону. На это в социальных сетях пожаловались жители донской столицы.

Люди сообщили, что вчера довольно сильно залило некоторые центральные дороги, например, на Буденновском и Ворошиловском. Также потоки воды наблюдали на Малиновского, Текучева, на мосту через Темерник и в других местах.

Потоки бежали по дорогам, становясь для ростовчан раздражающим препятствием. Некоторые пользователи сети уже традиционно пожаловались на работу ливневок. Однако в некоторых случаях, по словам очевидцев, дождевая канализация все же справилась с реками, которые появились после разгула стихии.

К слову, непогода улеглась тем же вечером, и уже утром 23 ноября в Ростов-на-Дону вернулась тихая пасмурная погода. По данным синоптиков, сегодня ожидается небольшая облачность, дневная температура воздуха составит +7 градусов.

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