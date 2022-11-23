Вечером 22 ноября сильный ливень затопил улицы почти во всех районах Ростова

Потоки бежали по дорогам, становясь для ростовчан раздражающим препятствием
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ливень, который прошел вечером 22 ноября, затопил улицы почти во всех районах Ростова-на-Дону. На это в социальных сетях пожаловались жители донской столицы.
Люди сообщили, что вчера довольно сильно залило некоторые центральные дороги, например, на Буденновском и Ворошиловском. Также потоки воды наблюдали на Малиновского, Текучева, на мосту через Темерник и в других местах.
Потоки бежали по дорогам, становясь для ростовчан раздражающим препятствием. Некоторые пользователи сети уже традиционно пожаловались на работу ливневок. Однако в некоторых случаях, по словам очевидцев, дождевая канализация все же справилась с реками, которые появились после разгула стихии.
К слову, непогода улеглась тем же вечером, и уже утром 23 ноября в Ростов-на-Дону вернулась тихая пасмурная погода. По данным синоптиков, сегодня ожидается небольшая облачность, дневная температура воздуха составит +7 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очевидцы: в Ростове дороги стали реками после вечернего дождя
Ростовчане отметили в соцсетях, что ничего нового и удивительного в происходящем не видят (подробности)