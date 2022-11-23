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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:54

В Ростове перекрыли часть Буденновского проспекта из-за обрушения плитки

Покрытие подземного перехода упало после прошедшего сильного дождя
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Обрушение плитки на Буденновском произошло после сильного ливня, который прошел накануне. Фото: читатели 1rnd.

Обрушение плитки на Буденновском произошло после сильного ливня, который прошел накануне. Фото: читатели 1rnd.

Из-за частичного обрушения керамической плитки в подземном пешеходном переходе на пересечении Буденновского проспекта и улицы Большой Садовой в Ростове, оградительными лентами была перекрыта часть перехода. Об этом сообщает издание 1rnd со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, обрушение произошло после сильного ливня, который прошел накануне. Возможно, плитка упала именно от излишней влаги. Сейчас стену, с которой упали отдельные плитки, оградили лентой.

Напомним, ранее власти опубликовали аукцион на разработку проектной документации на реставрацию мозаичных пешеходных переходов в Ростове, в том числе перехода на Буденновском.

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