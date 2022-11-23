В Ростовской области таксист спровоцировал аварию с микроавтобусом и четырьмя пострадавшими

В результате ДТП микроавтобус перевернулся, а «Рено Логан» столкнулся с автомобилем ГАЗ-473202. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области 23 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя пострадавшими, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент случился в 6 часов 15 минут утра. По предварительным данным, на 1032 километре + 550 метров автодороги М-4 «ДОН» водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «Форд Транзит».

В результате микроавтобус перевернулся, а «Рено Логан» столкнулся с автомобилем ГАЗ-473202. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Рено Логан, а также четыре пассажира автобуса «Форд Транзит», которые в данный момент госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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