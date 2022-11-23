Суды в Ростовской области эвакуировали из-за угроз о минировании

Помещения судов проверили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Азовский городской суд и все суды Ростова 23 ноября кроме Ворошиловского получили угрозы о минировании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Сообщения поступили в суды в электронном виде. После этого правоохранители эвакуировали людей из зданий и проверили помещения.

— Информация о минировании не подтвердилась, — говорится в сообщении.

В настоящее время суды работают в штатном режиме.

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