В Ростовской области подростка осудили за ложное сообщение о минировании

Дело рассматривали в Каменском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подростка по уголовной статье осудили за ложное сообщение о минировании. За свой хулиганский поступок юноша получил штраф. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону

- Решение уже вступило в законную силу, его вынесли в Каменском районном суде, - уточнили в ведомстве.

Напомним, молодой человек распространил в Интернете аудиозапись с предупреждением о якобы готовящемся вооруженном нападении на одно из образовательных учреждений Каменска-Шахтинского. После этого экстренные службы сразу же провели проверку, но ничего опасного не обнаружили.

Когда узнали, кто опубликовал ложную информацию, было возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Добавим, вся эта история произошла в октябре 2021 года, тогда подростку было 15 лет.

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