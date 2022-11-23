Власти Ростова оспорят решение Ростехнадзора о невыдаче паспорта готовности к зиме

Готовность к отопительному сезону обсудили на заседании в правительстве региона. Фото: сайт правительства Ростовской области

Власти Ростова-на-Дону намерены обжаловать решение Ростехнадзора о невыдаче городу паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом на заседании в правительстве региона перед губернатором отчитался сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы с этим актом управления Ростехнадзора не согласны и собираемся обжаловать его в вышестоящей организации, - сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что специалисты надзорного ведомства провели расчеты по устаревшим нормам и в итоге заявили о дефиците мощности котельных.

- У нас было 13 недочетов, мы устранили 10. Ключевое замечание - дефицит мощности. Однако следует отметить, что сегодня теплоснабжающими организациями вырабатывается 1940 Гкал/час. При этом город потребляет 1340 Гкал/час, еще 600 Гкал/час - это резервная мощность, которая не используется, - отметил сити-менеджер.

Алексей Логвиненко также подчеркнул, что отсутствие паспорта готовности никак не повлияет на прохождение отопительного сезона. По графику должны подключить все 7758 жилых домов и 471 социальный объект. Работу сейчас ведут в штатном режиме.

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