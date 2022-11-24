В Ростовской области за 10 месяцев объем добычи угля превысил 5 млн тонн

Всего на территории области сосредоточено 24,3 миллиардов тонн угольных ресурсов. Фото: пресс-служба правительства РО.

В Ростовской области с января по октябрь 2022 года угольными компаниями добыто более 5 миллионов тонн угля, рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

До конца 2022 года объем добычи может составить порядка 5,8 миллиона тонн, что ниже прошлогоднего. Причиной этого стали сложные горно-геологические условия на шахте «Дальняя» и снижение объемов реализации угля, возникшие из-за введения экономических санкций в части запрета на импорт угля из России.

В соответствии с «Программой развития угольной промышленности России до 2035 года», утвержденной Правительством РФ, в донском регионе планируется поэтапно увеличить объем добычи угля до 7 миллионов тонн к 2035 году. Сейчас регион располагает значительными запасами твердых полезных ископаемых Восточного Донбасса и является основным угледобывающим регионом европейской части России.

Всего на территории области сосредоточено 24,3 миллиарда тонн угольных ресурсов, а разведано только 6,5 миллиардов тонн.

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