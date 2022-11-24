Участники СВО расписали танк в честь городов Ростовской области и рэп-исполнителей

Боевая машина теперь имеет надписи «Гуково» и «Ростов Папа». Фото: группа в VK Подслушано Гуково

Участники специальной операции из Ростовской области расписали танк, указав на корпусе родные города и псевдонимы любимых музыкальных исполнителей. Фотография подновленной техники уже облетела донские соцсети.

Боевая машина теперь имеет надписи «Гуково» и «Ростов Папа», а рядом отмечены рэперы Баста и Рем Дигга. Этот пост собрал тысячи лайков и вызвал целый шквал комментариев от пользователей сети.

Жители Дона поддержали бойцов. Некоторые при этом отметили, что по такому танку сразу понятно, откуда прибыли военные. Люди также написали: «Молимся за вас» и «Берегите себя, парни». Жители города Гуково отметили в своем паблике: «Каждый такой снимок, как и его история, трогает до глубины души».

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