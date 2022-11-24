День матери в Ростовской области: полная программа

Праздник ежегодно проходит каждое последнее воскресенье ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 27 ноября, состоится всероссийский День матери. В этот день сотни тысяч жителей будут поздравлять главных женщин в своей жизни. В Ростовской области в этот день жителей ждет много интересных и увлекательных мероприятий. Отметим, что этот праздник ежегодно проходит каждое последнее воскресенье ноября.

В Азове для горожан подготовили праздничное мероприятие «Благословите женщину!». Это совместный проект музея и Дома семьи города Азова. В Таганрогском художественном музее подготовили интерактивное мероприятие «Пусть всегда будет мама». Также в Таганрогском государственном литературно и историко-архитектурном музее-заповеднике пройдет мероприятие «Тайна маминой любви».

В Ростовской государственной филармонии состоится концертная программа «День матери» ансамбля песни и пляски «Казачий круг».

Новочеркасский музей истории донского казачества подготовил для гостей в праздничный день серию увлекательных мастер-классов «Моя мама – казачка», «Подарок своими руками» и «Казачья кукла».

Ростовский государственный театр кукол имени В.С.Былкова ждет своих маленьких зрителей на спектаклях «Гуси-лебеди», «Русалочка», и «Теремок». А в музыкальном театре Ростова состоится опера «Паяцы» Р.Леонкавалло, балет «Жизель» А.Адана.

Ростовский академический театр драмы им. М.Горького» приглашает ростовчан на спектакли «Дачники», «Нахлебник», «Счастливый номер», «Плохие парни» и «Авантюрную историю по-женски».

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