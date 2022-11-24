Из Ростовской области в зону СВО отправилась казачья рота «Ростов»

Рота состоит преимущественно из казаков. Фото: сайт правительства РО

Из Ростовской области в зону специальной операции отправилась казачья рота «Ростов». Об этом стало известно сегодня, 24 ноября. Информацию опубликовали на сайте донского правительства.

Известно, что перед отъездом добровольцы встретились с заместителем губернатора Михаилом Корнеевым и атаманом Всевеликого войcка Донского Сергеем Бодряковым. Представители власти выяснили нужды военных, а также оценили, как и чем их обеспечили.

- Правительство региона на основе обращений поддержало подразделение всем необходимым: снаряжением, обмундированием, продуктами и медикаментами. Рота состоит преимущественно из казаков, жителей Ростовской области, - рассказал Михаил Корнеев.

Позаботились также о духовном: протоиерей Георгий Сморкалов провел вместе с бойцами напутственный молебен.

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