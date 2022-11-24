Главную новогоднюю ель Ростова отремонтировали и вновь установят в центре города

Высота праздничной ели составляет 24 метра. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Главную новогоднюю ель Ростова-на-Дону отремонтировали. Теперь обновленная зеленая красавица вновь будет радовать жителей и гостей города на зимних праздниках. Об этом сегодня, 24 ноября, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В этом году на площади перед входом в парк имени Максима Горького будет установлена отремонтированная главная городская елка. В прошлом году она пострадала из-за сильного ветра, - напомнил Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что искусственное дерево восстановили по гарантии - поставщик вместо поврежденного металлического каркаса прислал новый. Кроме того, в этом году конструкцию усилили центральной направляющей. К слову, высота праздничной ели составляет 24 метра.

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