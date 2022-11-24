В Ростове троих мужчин обвинили в продаже нелегального алкоголя

Во время обысков у мужчин изъяли немаркированный алкоголь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Троих жителей Ростова уличили в продаже нелегального алкоголя. Они отпускали покупателям спиртное без маркировки или с фальшивыми специальными марками. Об этом сообщили в прокуратуре Ростова-на-Дону.

По версии следствия, обвиняемые искали покупателей нелегального алкоголя, обсуждали с ними стоимость и получали от них деньги. Кроме того, они контролировали остатки спиртного и согласовывали друг с другом количество спиртного, необходимого для последующего сбыта.

Во время обыска у троих обвиняемых изъяли немаркированную продукцию. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по двум статьям «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок», «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции».

В отношении одного обвиняемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Два других находятся под подпиской о невыезде.

— Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, — прокомментировали в городской в прокуратуре.

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