В Ростове юбилей отметила детская школа искусств им. А.П. Артамонова

Ежегодно школа искусств дает около 75 концертов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону свой 45-летний юбилей отметила детская школа искусств им. А.П. Артамонова. В честь этого события сотрудникам учреждения вручили заслуженные награды и благодарственные письма. Об этом сообщили на сайте администрации 24 ноября.

Отметим, что ежегодно школа искусств дает около 75 концертов. Также учреждение проводит городской фестиваль юных композиторов имени Артамонова. В школе работают 83 специалиста. В учреждении создается все необходимое для обучения юных талантов. В 2021 году в учреждении закончили капремонт. На оснащение школы современным музыкальным оборудованием выделили около 260 миллионов рублей.

Также в ней обустроили два зала хореографии, студию звукозаписи, библиотеку, актовый зал на 130 мест.

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