Ростовчанку мошенник «развел» на 225 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону местная жительница лишилась 225 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с незнакомого номера. На другом конце провода мужчина представился сотрудником банка. Он сообщил, что на нее якобы пытаются оформить кредит. Женщине посоветовали перевести сбережения на «безопасный» счет. Ростовчанка доверилась мошенникам и перевела все сбережения. После того, как она попыталась связаться с аферистом, то трубку никто не брал. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию с заявлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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(Подробности)