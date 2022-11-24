В Ростове-на-Дону в живых остался только один участник Первого освобождения города

В донской столице проживают 129 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

К 81-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от фашистов в живых остался лишь один участник Ростовской наступательной операции, позволившей отбить натиск врага. Об этом сообщает издание 1rnd.

В первый раз ростовчане смогли отбить натиск врага 29 ноября 1941 года. Это была первая крупная победа Красной Армии с начала Великой Отечественной войны. По прошествии 81 года в живых остался лишь один непосредственный участник той операции. Также всего лишь один свидетель событий второго освобождения Ростова может рассказать о событиях тех лет.

Всего на текущий момент в донской столице проживают 129 непосредственных участников Великой Отечественной войны. В то время как число ветеранов ВОВ в Ростове сейчас - 2899.

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