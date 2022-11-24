На Лермонтовской в Ростове хотят ввести одностороннее движение

Власти предложили высказаться по поводу идеи ввести одностороннее движение по улице Лермонтовской. Фото: сайт "Активный ростовчанин".

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова предложил жителям города высказаться по поводу идеи ввести одностороннее движение по улице Лермонтовской. Такую инициативу власти опубликовали на портале «Активный ростовчанин».

Предложено было установить одностороннее движение на участке от переулка Университетский до проспекта Чехова в направлении с востока на запад. С этой целью власти намерены изменить схему движения на улице Лермонтовской.

Отдать свой голос можно вплоть до 23 декабря. На текущий момент в голосовании приняли участие 33 человека. Большая часть из них, 26 человек, выступили за инициативу. Остальные высказались против.

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