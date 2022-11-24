Глава МЧС по Ростовской области заявил, что люди должны знать адрес только своего укрытия

Жители донского региона могут получить адреса укрытий в органах местного самоуправления по месту жительства. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Глава ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов рассказал, что граждане должны знать адрес только своего укрытия. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам Сергея Филиппова, жители донского региона могут получить адреса укрытий в органах местного самоуправления по месту жительства. Однако, они должны знать адрес только своего убежища.

Организация и поддержание готовности защитных сооружений возложена на органы исполнительной власти и местного самоуправления. Также они отвечают за то, чтобы приспособить заглублённые помещения под укрытия, — добавил глава МЧС по Ростовской области.

На данный момент официальный список укрытий опубликовала администрация Азова. В Новошахтинске жители могут получить информацию об укрытиях в подвальных помещениях в управляющей компании.

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