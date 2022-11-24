В Ростовской области сотрудник МВД нечаянно подстрелил себя из оружия

Несчастный случай произошел в помещении дежурной части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудник полиции нечаянно подстрелил себя из оружия. Эту информацию вечером 24 ноября журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе донского управления МВД.

- В дежурной части таганрогского отдела оперативный дежурный при неосторожном обращении с оружием получил травму левой руки, - рассказали в ведомстве.

Известно, что сейчас по факту случившегося уже проводят служебную проверку. Правоохранители собираются выяснить причины и обстоятельства происшествия.

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