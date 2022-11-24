В Ростове-на-Дону неизвестный на «Киа Рио» сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

С травмами пострадавшую доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове водитель на «Киа Рио» сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Авария произошла 19 ноября около 18:00 на улице Зоологической, 18/1.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Ростовского зоопарка. В этот момент по проезжей части ехала иномарка. Водитель «Киа Рио» не успел притормозить и сбил пешехода. Он не остановился для помощи женщине, а быстро скрылся с места ДТП.

- Пострадавшая получила множество травм и была доставлена в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца «Киа Рио», - сообщили в пресс-службе.

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