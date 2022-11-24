Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 13:44

В Ростове-на-Дону неизвестный на «Киа Рио» сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Пострадавшая переходила дорогу по «зебре»
Лейла МИРИШОВА
С травмами пострадавшую доставили в больницу

С травмами пострадавшую доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове водитель на «Киа Рио» сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Авария произошла 19 ноября около 18:00 на улице Зоологической, 18/1.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Ростовского зоопарка. В этот момент по проезжей части ехала иномарка. Водитель «Киа Рио» не успел притормозить и сбил пешехода. Он не остановился для помощи женщине, а быстро скрылся с места ДТП.

- Пострадавшая получила множество травм и была доставлена в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца «Киа Рио», - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону полицейский УАЗ спровоцировал массовое ДТП

Всего столкнулись пять машин, в том числе пассажирский общественный транспорт

(Подробности)