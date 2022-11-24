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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:45

В Ростове-на-Дону планируют восстановить освещение в переходе около «Ростов Арены»

На это уже выделили необходимые средства
Ангелина СКИБА
Речь идет об объекте, который был построен в 2018 году

Речь идет об объекте, который был построен в 2018 году

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове к концу декабря 2022 года планируют восстановить освещение в подземном переходе около «Ростов Арены». Об этом во время личного приема граждан сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Освещение в подземном пешеходном переходе Левобережной зоны, который расположен в створе Ворошиловского проспекта, должны восстановить к концу декабря. На ремонт системы электроснабжения из бюджета выделили 1,8 млн рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Известно, что на выделенные деньги собираются отремонтировать силовой предохранительный шкаф, проложить кабель, а также заменить 100 светильников и 30 настенных указателей.

Добавим, речь идет о переходе, который был построен в 2018 году в рамках реконструкции и сооружения моста через реку Дон.

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