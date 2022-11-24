В Ростовской области губернатор предложил ввести поправки в закон о «гаражной амнистии»

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев предложил ввести поправки для упрощенного оформления гаражей и земельных участков. Эту инициативу теперь рассмотрят депутаты донского парламента, сообщает сайт правительства региона.

- Проект обновленного закона предлагается дополнить перечнем документов, подтверждающих права граждан на «гаражную амнистию». В ряде случаев для оформления собственности люди собирают документы, которые не могут быть учтены органами местного самоуправления, - поясняют власти.

Таким образом в список необходимых документов намерены внести в том числе разрешение на строительство (реконструкцию) гаража, документы, подтверждающие оплату налоговых платежей, судебные акты, содержащие сведения о пользовании объектом до 30 декабря 2004 года или до дня принятия Градостроительного кодекса России.

- Изменения направлены на создание дополнительных возможностей при оформлении прав на гаражи и территории, на которых они расположены, - резюмировали в правительстве Ростовской области.

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