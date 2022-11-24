Двум управляющим компаниям в Ростовской области отказались выдавать лицензии

Соответствие требованиям проверила комиссия Госжилинспекции. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области двум управляющим компаниям отказали в выдаче лицензий. Такое решение приняли в Госжилинспекции из-за несоответствия требованиям, сообщает 24 ноября сайт донского правительства.

- В одном случае отказ выдали в связи с отсутствием у директора квалификационного аттестата, в другом - на основании схожести наименования УК с другой такой же организацией, - пояснили власти.

Специальная комиссия заявила, что будет обращаться в суд по поводу одной из таганрогских управляек. Фирме хотят аннулировать разрешение на работу.

Отметим, что по итогам проверки всего лицензии получили семь управляющих компаний: две ростовские, две таганрогские и по одной из Красного Сулина, Шахт и Волгодонска. При этом с начала года по региону лицензии решили предоставить 46 управляющим компаниям.

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