С 28 ноября введут две новые остановки для электричек Азов - Ростов-на-Дону

Поезда теперь будут останавливаться на 21 и 23 километрах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 28 ноября в Ростовской области введут две новые остановки для электричек, курсирующих между Азовом и Ростовом-на-Дону. Составы теперь будут принимать новых пассажиров на 21 и 23 километрах. Эту информацию сообщает пресс-служба СКЖД.

Например, поезд №6031 Азов - Ростов будет отправляться в 16:28 и в 16:39 останавливаться сначала на 23 км, а потом в 16:41 на 21 км. Далее рейс проследует с небольшим отставанием от обычного графика. Прибытие в Ростов планируют на 17:28.

Поезд №6027 Азов - Ростов с понедельника будет отправляться на 3 минуты раньше, в 18:43. На новых стоянках он должен находиться в 18:54 и в 18:56 соответственно. Время прибытия в Ростов останется неизменным - 19:43.

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