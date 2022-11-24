В Таганроге состоялось чествование 50 многодетных матерей

Награждение состоялось в Таганроге. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 24 ноября, в Ростовской области чествовали 50 многодетных матерей из 34 городов и районов региона. Дипломы «За заслуги в воспитании детей» женщинам вручил заместитель губернатора Андрей Пучков.

- Каждому человеку и любому обществу важно знать, что у них есть будущее. Основной вклад в развитие поколений вносят именно многодетные семьи, - отметил Андрей Пучков.

Награждение состоялось в Таганроге. К слову, в том числе отметили и Надежду Черную - мать 13 ребят. Трое из них уже получают профессии, пятеро хорошо учатся в школе, а остальные пока остаются дома под чутким родительским надзором.

Добавим, с 2009 года на Дону дипломами наградили уже 650 донских матерей. Кроме того, женщин радуют не только словом, но и делом: почти 50 тысяч семей с детьми сейчас пользуются мерами социальной поддержки.

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