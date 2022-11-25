Большинство жителей Ростова-на-Дону поддержали идею о постоянном выходном 31 декабря

Ростовчане заявили, что 31 декабря «все равно уже многие празднуют и не уделяют время работе» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство жителей Ростова считают неплохой идеей сделать 31 декабря выходным днем. К такому выводу пришли аналитики платформы SuperJob по итогам опроса в ноябре 2022 года.

- 82% респондентов поддерживают инициативу Госдумы. Лишь 8% горожан высказались против. При этом, по сравнению с прошлым годом, ростовчан, которые хотят нерабочий день, стало больше на 6%, - отметили исследователи.

Некоторые заявили, что 31 декабря «все равно уже многие празднуют и не особо уделяют время работе». Другие же отмечают, что каникулы и так будут слушком длинными, поэтому дополнительный отдых им не нужен.

Напомним, поправки в Трудовой кодекс планируют рассмотреть в Государственной думе России уже в ближайшее время. Если идею примут, предновогодний день станет постоянно нерабочим.

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