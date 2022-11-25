Эксперты выяснили, сколько заработали частные медклиники Ростова-на-Дону во время пандемии

Ситуация с COVID-19 повлияла на профилактику заболеваний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Частные медицинские клиники хорошо заработали во время пандемии, но были также случаи и убыточной работы. Об этом жителям Ростовской области рассказали аналитики издания «Эксперт Юг».

- Суммарная выручка частных медицинских компаний Ростова-на-Дону и Краснодара за 2021 год составила 16,42 млрд рублей, что на 35,8% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом суммарная выручка увеличилась на 76%, - отметили в опубликованном исследовании.

При этом в ростовских организациях заявили, что в нелегкий период успешно справились и смогли сохранить свои коллективы. Специалисты продолжали оказывать помощь людям. При этом в некоторых клиниках отмечают, что ситуация с COVID-19 повлияла на профилактику заболеваний. Например, уже в 2022 году, несмотря на увеличение числа посетителей, анализы люди стали сдавать только при необходимости. В отдельных случаях заметно снизился средний чек.

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