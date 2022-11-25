«Ростовводоканал» реконструирует очистные сооружения к 2029 году

Работы начнутся с 2023 и должны завершиться в 2029. Фото: "Ростовводоканал"

«Ростовводоканал» реконструирует очистные сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе компании 25 ноября.

Работы начнутся с 2023 года и должны закончиться в 2029-м. За шесть лет подрядчикам необходимо выполнить техническое перевооружение очистных сооружений. На эти цели выделят около 46 миллиардов рублей. Добавим, что концепция проекта была вынесена и утверждена на заседание научно-технического совета АО «Евразийский».

- Концепция обновления комплекса очистных сооружений включает в себя реконструкцию блока механической очистки, отстойников и аэротенков – специальных ёмкостей, в которых бактерии перерабатывают органические загрязнения. Кроме того, планируется строительство новых блоков – для доочистки и реагентного удаления фосфора из сточной воды, а также создание системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ, - отметили в водоканале.

Также в пресс-службе добавили, что это поможет уменьшить концентрацию вредных веществ в сточной воде на выходе из очистных.

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(Подробности)