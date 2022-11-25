В Ростове спасли 85-летнюю пенсионерку с хронической закупоркой артерий ног

Сейчас используются инновационные эндоваскулярные методики. Фото: из архива героя публикации

В Ростове пенсионерка обратилась к медикам с жалобой на боли в ногах. Как оказалось, из-за этого женщина не могла пройти даже несколько метров. В итоге, медики диагностировали хроническую закупорку артерий. И это грозило ампутацией ноги.

Несмотря на преклонный возраст, женщину прооперировали.

- Если раньше в арсенале специалистов были только открытые хирургические вмешательства, то сейчас используются и дополнительно внедряются инновационные эндоваскулярные методики, - рассказал Евгений Косовцев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники РостГМУ. - В случае с 85-летней пациенткой было решено применить одну из таких. А щадящая манипуляция проводилась без общего наркоза.

Доктор пояснил, как происходило:

- Фактически сделано следующее - без разреза, через прокол артерии введен катетер, который по принципу спирали бережно разрушил, собрал и "эвакуировал" тромботические и атеросклеротические массы в специальный мешок, освободив просвет сосуда.

Специалист подчеркнул, что такой метод «чистки» легко переносится. А пациент может встать на ноги уже на следующий день, ходить без боли, и главное — помогает избежать ампутации конечности. В итоге пенсионерку уже готовят к выписке.

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