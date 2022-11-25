В Ростове-на-Дону ремонт роддома №5 могут не закончить в срок

В области есть еще ряд объектов, которые рискуют быть не завершенными Фото: Александр КОЦ

В Ростове ремонтные работы на обсервационном корпусе МБУЗ «Родильный дом №5» могут не успеть завершить в срок. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Также в области есть еще ряд объектов, которые рискуют быть не завершенными в установленные сроки. Это касается детских садов в Новочеркасске, Сальском, Азовском и Егорлыкском районах.

Причины, по которым срываются сдачи, пока не называют. Также в Новочеркасске в срок не успеют завершить строительство дошкольного учреждения на улице Авиаторов в конце декабря текущего года. На сегодняшний день готовность детсада составляет всего 13%.

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