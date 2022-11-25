На выходных в Таганроге прогнозируют пасмурную и дождливую погоду

В субботу в Таганроге весь день будет пасмурно, а к вечеру пойдет небольшой дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге на предстоящих выходных ожидается пасмурная и дождливая погода. О чем свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Так, в субботу, 26 ноября, весь день будет пасмурно, а к вечеру пойдет небольшой дождь. Днем будет до 7 градусов тепла, а в ночные часы - до 5 градусов. Ветер северо-восточный, до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 27 ноября, будет немного прохладнее — до 6 градусов днем и до 3 градусов ночью. Ветер северный 7 метров в секунду. Весь день будет идти небольшой дождь.

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