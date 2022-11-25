Алексей Логвиненко наградил 14 многодетных мам Ростова-на-Дону

Благодарственные грамоты ростовчанкам вручил сити-менеджер города. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Сегодня, 25 ноября, в Ростове-на-Дону чествовали жительниц донской столицы, которые имеют трех или более детей. Грамоты за вклад в развитие поколений и выдающиеся успехи в воспитании сити-менеджер Алексей Логвиненко вручил 14 женщинам.

Глава администрации объявил благодарность Галине Болтуховой, Елене Вещуевой, Анастасии Волченской, Екатерине Горбачевой, Марии Дрибас, Любови Кобизь, Наталье Коноваловой, Наталье Корольковой, Елене Кротовой, Магдалене Кузнецовой, Надежде Левиной, Ольге Дунченко, Марине Кюсевой и Екатерине Лазаренко.

- Вы не только мамы. Вы еще и настоящие профессионалы своего дела. Успешно совмещаете материнство с трудовой и общественной деятельностью. Мы гордимся вами и вашими достижениями. Говорят, мама может заменить ребенку всех, но маму не заменит никто. Искренне благодарю вас за вашу любовь, терпение и безграничную веру в своих детей, - написал немного позже у себя в телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Руководитель мэрии также пожелал всем мамам в Ростове-на-Дону крепкого здоровья, благополучия, а также тепла и уюта в семье.

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