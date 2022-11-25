В Ростове-на-Дону около ТЦ, где собирались обустроить парк, поставили ларьки

Точку общепита собираются открыть в одном из установленных павильонов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове на Западном около ТЦ «Талер» начали устанавливать торговые павильоны. Работы ведутся на законных основаниях, но местные жители оказались не очень довольны тем, что происходит, сообщает портал donnews.ru.

Ростовчане напомнили, что на указанной территории когда-то должны были обустроить парковую зону. Также всех волнует вопрос зеленых насаждений, которые должны вырубить для новых объектов.

Власти в свою очередь сообщили, что вырубка деревьев на участке не предполагалась. Известно, что в одном из павильонов собираются открыть точку общепита, а в другом будут продавать продовольственные и непродовольственные товары. Дополнительные ларьки монтировать не собираются.

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