В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону начали возводить вторую модульную школу

В микрорайоне также собираются построить три школьных комплекса и шесть детсадов. Фото: сайт правительства РО

В 2023 году в микрорайоне Суворовском Ростова для средней школы №75 приобретут еще одну модульную постройку на 400 мест. Об этом на заседании рабочей группы сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Закупочные процедуры по второму модулю уже завершили. Стоимость контракта - 680 млн рублей, из этой суммы 450 млн рублей - средства областного бюджета, - рассказал Игорь Гуськов.

Чиновник добавил, что новый объект уже начали возводить. Кроме этого, в микрорайоне до конца 2025 года собираются построить три школьных комплекса на 3650 мест и шесть детсадов на 1570 малышей.

- В первом квартале 2023 года должны ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение на 280 мест. Объект нужно обеспечить всем необходимым, чтобы 1 сентября начали принимать ребят, - добавил Игорь Гуськов.

Добавим, в октябре 2022 года власти также получили разрешение на создание школьного комплекса для 1600 детей. Специалисты уже начали строительно-монтажные работы.

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