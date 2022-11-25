Мобилизованные танкисты из Ростовской области показали, как готовятся к бою

Никаких нареканий к обеспечению и снаряжению у военных нет. Фото: видео группа в VK Минобороны России

Мобилизованные танкисты из Ростовской области показали и рассказали, как готовятся к бою. Видео о буднях военнослужащих опубликовали сегодня, 25 ноября, в группе VK Минобороны России.

Герои ролика сняли на камеру процесс загрузки боевой машины бронебойными снарядами, а потом отметили, что настрой у них бодрый и они готовы продолжать работу.

Один из танкистов также сообщил, что он из Сальского района. По словам молодого человека, перед участием в специальной операции он лично и его сослуживцы обучались в течение трех недель. Военный добавил, что не имеет никаких нареканий к обеспечению и снаряжению, которое выдали.

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