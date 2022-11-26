Днем температура воздуха в донской столице составит примерно +5-7 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ветер и пасмурная погода ожидаются в Ростове-на-Дону в субботу, 26 ноября. Об этом говорится в прогнозе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Должно быть облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 м/с, ночью порывы могут достигать 12-14 м/с, - сообщили синоптики.

При этом днем температура воздуха в донской столице составит примерно +5-7 градусов. Добавим, похожая погода будет сегодня в большинстве районов Дона. В отдельных территориях могут пройти осадки.

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