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НовостиОбщество26 ноября 2022 5:51

Ростовская область получит девять передвижных медицинских комплексов

Машины закупят для сельских территорий и малых городов
Ангелина СКИБА
Новый транспорт повысит доступность медицинской помощи для населения

Новый транспорт повысит доступность медицинской помощи для населения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская область получит девять новых передвижных медицинских комплексов. Об этом распорядился глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующий документ можно найти на сайте правительства России.

Новые машины должны направить в сельские местности и малые города донского региона. Это повысит доступность медицинской помощи для населения.

Добавим, обеспечить в 2022-2023 годах мобильные бригады врачей дополнительным транспортом поручил президент Владимир Путин. Всего в ближайшее время 299 комплексов поступят в 68 субъектов страны. Из федерального бюджета в 2022 году на эти цели выделят 2,75 млрд рублей.

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