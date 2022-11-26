Ростовская область получит девять передвижных медицинских комплексов

Новый транспорт повысит доступность медицинской помощи для населения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ростовская область получит девять новых передвижных медицинских комплексов. Об этом распорядился глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующий документ можно найти на сайте правительства России.
Новые машины должны направить в сельские местности и малые города донского региона. Это повысит доступность медицинской помощи для населения.
Добавим, обеспечить в 2022-2023 годах мобильные бригады врачей дополнительным транспортом поручил президент Владимир Путин. Всего в ближайшее время 299 комплексов поступят в 68 субъектов страны. Из федерального бюджета в 2022 году на эти цели выделят 2,75 млрд рублей.
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