Глава Минздрава Ростовской области сообщил о появлении опасного штамма гриппа

Основной защитой для здоровья сейчас остается вакцинация Фото: Олег ЗОЛОТО

Соблюдать дистанцию в людных местах, а также в обязательном порядке проходить вакцинацию призвал жителей Ростовской области глава донского Минздрава Юрий Кобзев. Эксперт в прямом эфире объяснил землякам, чем опасны сезонные инфекции.

- У гриппа есть период благополучного течения, но сейчас к нам пришел не самый простой штамм. Речь идет о свином гриппе, его случаи уже отмечаются. Что касается COVID-19, то пока наблюдается облегчение его течения, но сам вирус постоянно мутирует. Уже сейчас, по данным ВОЗ, фиксируют новые штаммы, в Европе и США пошел рост заболеваемости, - рассказал Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения подчеркнул, что основной защитой сейчас остается вакцинация. Она необходима всем, и в особенности тем людям, у которых есть сопутствующие заболевания или сахарный диабет.

- Всем жителям Дона настоятельно рекомендую пройти вакцинацию, в частности от гриппа. Прививайтесь, соблюдайте меры гигиены, лучше избегать мест массового скопления людей в период сезонной заболеваемости. Клинка коронавируса и гриппа похожая в начале болезни, но потом требуется совсем разная помощь, поэтому нельзя заниматься самолечением, - добавил Юрий Кобзев.

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