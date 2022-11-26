Жителей и гостей Таганрога предупредили о перерыве в работе городских трамваев

Также два маршрута несколько часов не будут работать в понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области предупредили о временной приостановке работы трамваев в Таганроге. Информацию об этом в сети опубликовали власти приморского города.

Так, 26 ноября с 11 до 14 часов не будут курсировать составы № 4, 5 и 9. Это связано с проведением обрезки деревьев.

Добавим, в такой же временной отрезок, но уже 28 ноября, не выпустят на линии маршруты № 4 и 9. На этот раз ограничения введут из-за монтажа опоры на пересечении Чехова и Смирновского.

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