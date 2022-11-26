Холодные и дождливые выходные прогнозируют в Ростовской области 26 и 27 ноября

Ветер на выходных будет восточным и северо-восточным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этих выходных - 26 и 27 ноября - жителей Ростовской области ожидают осадки и небольшая минусовая температура по ночам. Об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.

Так, 26 ноября, местами по региону должен пройти небольшой дождь. Ветер будет восточным и северо-восточным 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +3-8 градусов, но по северу и востоку она опустится до -1. Днем в среднем прогнозируют около +3-8 градусов.

27 ноября в большинстве территорий возможны небольшие и умеренные осадки, ночью и утром они будут с мокрым снегом. Ветер сохранится восточный и северо-восточный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров должны колебаться от 0 до +5 градусов, по северу и востоку региона обещают до -2. Днем по югу - до +8 градусов.

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