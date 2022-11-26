Похолодание до -5 градусов ожидается в Ростове-на-Дону после выходных

Погодных изменений следует ожидать уже в начале следующей недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону после выходных прекратятся постоянные дожди, но заметно понизится температура воздуха, особенно в ночные часы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

По словам синоптика, дожди еще пройдут в воскресенье. Дневная температура завтра должна держаться на уровне +3-5 градусов. После этого, уже в понедельник, следует ожидать дальнейших погодных изменений.

В начале недели столбики термометров могут опуститься до +1-3 градусов, во вторник уже будет около 0. При этом ночью ожидается до - 5, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Пока что над южными регионами страны, в том числе над Ростовской областью, преобладает циклонический тип циркуляции воздушных масс. Из-за этого еще сохраняется более ощутимый плюс, а также местами время от времени проходят осадки.

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