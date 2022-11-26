В Ростове ко Дню матери подготовили праздничные мероприятия и акции

Ростовчанок поздравят с праздником в воскресенье Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове ко Дню матери, который в этом году выпадает на 27 ноября, подготовили праздничную программу. Различные мероприятия и акции состоятся в парках и библиотеках города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Так, в парке имени Черевичкина состоится мастер-класс по изготовлению подарков, а в «Дружбе» проведут выставку рисунков «Мир начинается с мамы».

Не менее интересно будет и в парке имени Максима Горького. Там всем женщинам собираются раздавать поздравительные открытки.

Ростовчанок также поздравят в парке имени Островского, а в сквере Октября всех желающих пригласят на литературно-музыкальную композицию.

- Принять участие в конкурсах, викторинах приглашают библиотеки имени Шевченко и Крупской, Детский библиотечно-информационный центр имени академика Королева и Детская библиотека имени Лебеденко, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что более подробную программу всегда можно найти на сайте городской мэрии.

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