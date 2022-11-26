Депутаты Таганрога вновь предложили создать соцобъект в бывшем санатории «Солнышко»

Судьбу бывшего санатория вновь обсудили на выездном совещании. Фото: сайт городской думы Таганрога

В Ростовской области вновь заявили о необходимости сохранить бывший санаторий «Солнышко» и создать на его территории социальное учреждение. Эти заявления в ноябре 2022 года озвучили депутаты гордумы Таганрога.

- Исключать этот объект из социальной инфраструктуры города нельзя, необходимо находить способы его восстановления и использования, учитывая уникальные природные условия расположения, - подчеркнули в городской думе.

Напомним, «Солнышко» расположен на берегу Миусского лимана неподалеку от Таганрога. Это участок площадью более 10 га. Десятки лет здесь отдыхали ребята из приморского города, однако потом все изменилось. Сейчас эта территория практически заброшена, ее не используют примерно с 2014 года.

Многие постройки в бывшем санатории обветшали, требуют капитального благоустройства. Власти пока не видят перспектив для создания на этой площадке каких-либо учреждений социальной направленности, с грустью констатировали депутаты.

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