Заморозки ожидаются в Ростовской области уже с 28 ноября

На севере региона ночная температура воздуха может снизиться до -6-7 градусов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области уже с понедельника, 28 ноября, начнутся заморозки. Минус на термометрах будет даже в южных районах региона. Об этом можно судить по обновленным данным сервиса «Яндекс. Погода».

Так, например, на юге области, в донской столице, 27 ноября еще обещают плюсовую температуру и дожди. Однако уже в ночь понедельника столбики термометров опустятся до -2 градусов. Утром 29 ноября уже будет -2-3 градуса, днем - около 0, а ночью в районе -3-4 градусов. Примерно в таких значения, изредка поднимаясь до +1-3, погода сохранится до конца недели.

При этом на севере региона, например, в станице Боковской в указанный период после 28 ноября дневная температура в среднем будет составлять -2-4 градуса, а ночная примерно -6-7, иногда -9 градусов.

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