Глава региона посоветовал всем любить и беречь своих матерей. Фото: телеграм-канал Василия Голубева
27 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил женщин с Днем матери. В своем телеграм-канале глава региона посоветовал всем жителям Дона любить и беречь своих самых родных на свете людей.
- С Днем матери, уважаемые земляки! Берегите каждый миг, проведенный рядом с самым близким и родным вашим человеком - мамой, - написал Василий Голубев.
Ежегодно в последнее воскресенье ноября чествуют россиянок, которые родили и воспитали своих детей или приняли в семью ребят-сирот. В том числе накануне на Дону наградами отметили многодетных мам, у которых есть три или более ребенка.
Добавим, сегодня поздравлять женщин будут во всех городах и районах донского региона, в некоторых территориях для этого подготовили специальную праздничную программу.
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