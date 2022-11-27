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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:57

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил женщин с Днем матери

Этот праздник в России отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября
Ангелина СКИБА
Глава региона посоветовал всем любить и беречь своих матерей. Фото: телеграм-канал Василия Голубева

Глава региона посоветовал всем любить и беречь своих матерей. Фото: телеграм-канал Василия Голубева

27 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил женщин с Днем матери. В своем телеграм-канале глава региона посоветовал всем жителям Дона любить и беречь своих самых родных на свете людей.

- С Днем матери, уважаемые земляки! Берегите каждый миг, проведенный рядом с самым близким и родным вашим человеком - мамой, - написал Василий Голубев.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября чествуют россиянок, которые родили и воспитали своих детей или приняли в семью ребят-сирот. В том числе накануне на Дону наградами отметили многодетных мам, у которых есть три или более ребенка.

Добавим, сегодня поздравлять женщин будут во всех городах и районах донского региона, в некоторых территориях для этого подготовили специальную праздничную программу.

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Всех желающих приглашают в городские парки и библиотеки (подробности)